Подведены синоптические итоги апреля в Киеве: было очень холодно и мокро

Главное: Минувший апрель в Киеве был очень холодным. И мокрым.

Детали: Прошедший апрель в Киеве был очень холодным и мокрым. Об этом заявили в Центральной геофизической обсерватории.

Информируется, что среднемесячная температура воздуха составила 9,6 градуса тепла – это ниже климатической нормы на 0,4 градуса.

Холоднее всего в украинской столице было 4 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до 1,1 градусов.

Теплее всего было 24 апреля, когда максимальная температура повысилась до 20,1 градусов тепла.

При этом осадков по проспекту Науки выпало 102 мм или 243% климатической нормы.

Резюмируется, что прошлый апрель занял седьмое место в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891-го года.

В тему: В Украину идет арктический воздух.