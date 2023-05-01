Папа Римский рассказал о тайной миссии в Украине

Главное: Ватикан проводит тайную миссию в Украине. О ней поведал Папа Римский.

Детали: Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в тайной миссии в Украине. Об этом передает Reuters.

Сообщается, что это миротворческие действия, цель которых – завершить войну.

Глава католиков сказал, что также готов помочь вернуть украинских детей, насильственно вывезенных на территорию в России.

Франциск во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию отметил журналистам: «Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее».

Папа Римский добавил: «Мир всегда достигается открытием каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие. Это непросто».

По словам понтифика, он говорил о ситуации на Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

Он отметил: «Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в пути к миру».

Резюмируется: «Мы готовы помочь репатриировать детей, потому что это правильно. Все человеческие жесты помогают, но жесты жестокости не помогают. Мы должны делать все, что в человеческих силах».

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