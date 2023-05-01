В Киеве возникли проблемы с водой – названа причина

Главное: На левом берегу Киева возникли проблемы с водой. Из-за повреждения электрического оборудования на канализационной насосной станции Позняки.

Детали: У жителей левого берега Киева в понедельник, 1 мая, наблюдаются проблемы с водой. Подробности поведали в КГГА.

Там говорят, что было снижено давление в водопроводной сети из-за повреждения электрического оборудования на канализационной насосной станции Позняки.

Отмечается, что насосная станция не работает, из-за чего было принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу.

В то же время, как говорят в «Киевводоканале», ориентировочное время ликвидации повреждения составляет одни сутки.

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