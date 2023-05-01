Уровень воды в Днепре продолжает повышаться

Главное: В Киеве растет уровень воды в Днепре. Подтопление поймы возросло до 25 сантиметров и задело парк Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и Осокорки.

Детали: За минувшие сутки уровень воды в Днепре в районе Киева поднялся на 5 см и достиг 9296 см по Балтийской системе высот. Об этом сообщила столичная военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр в воскресенье, 30 апреля.

Отмечено, что колебание уровня воды в последние дни имеет незначительную амплитуду. Уровень опасности гидрологических явлений остается — I (желтый).

«На данный момент по городу Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. До критического уровня воды еще более 1 метра», — говорится в сообщении.

При этом продолжается подтопление поймы слоем около более 25 см — острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

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