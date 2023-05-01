Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 190 960 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 190 960 солдат. Уничтожено 3 700 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 1 мая.

Сообщается, что погибли уже 190 960 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 700 танков, 7 192 боевые бронированные машины, 2 921 артиллерийская система, 544 РСЗО, 295 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 476 БПЛА оперативно-тактического уровня, 932 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 845 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 359 единиц специальной техники.

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