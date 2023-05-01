Оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине

Главное: Войска РФ атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. Из 18 ракет украинская ПВО сбила 15.

Детали: Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 ракет РФ, выпущенных ночью 1 мая по Украине. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отмечается, что войска РФ около 02:30 ночи атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из Оленегорского района (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

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