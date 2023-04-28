За госизмену в России будут сажать пожизненно

Главное: Путин ввел пожизненное заключение за госизмену. По статье «Государственная измена» устанавливается пожизненное лишение свободы, а по статье «Террористический акт» максимальный срок наказания увеличен с 15 до 20 лет.

Детали: Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий пожизненное лишение свободы за госпредательство и усиливающий ответственность за терроризм. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Сообщается, что соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ.

По статье Государственная измена устанавливается пожизненное лишение свободы (ранее было до 20 лет).

По статье Террористический акт максимальный срок наказания увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы.

За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного заключения (ранее — от 10 лет).

Кроме того, закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или привлечение к совершению террористических преступлений, а минимальный срок за помощь составляет 12 лет (ранее — 10 лет).

Усиливается и наказание за участие в террористическом сообществе: виновным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее — от 5 до 10 лет).

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