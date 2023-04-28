«Украэрорух» назвал условие для возобновления полетов гражданских самолетов

Главное: «Украэрорух» делает шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможным. Но сейчас это все только подготовительная работа.

Детали: Полеты гражданской авиации в Украине не возобновятся, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность. Об этом заявила заместитель директора «Украэроруха» Оксана Ожигова в эфире телеканала «Киев».

«Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем „опасность“. Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано», — сказала она.

По ее словам, в «Украэрорухе» сегодня делают шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможным.

«Но сейчас это все только подготовительная работа», — преодолевала Ожигова.

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