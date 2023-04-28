Оккупанты в Мариуполе сносят высотки, в которых до сих пор живут люди

Главное: За время оккупации Мариуполя россияне снесли уже более 300 домов. Сносят даже те дома, в которых живут люди.

Детали: Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики хотят снести дом, где проживают люди. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram в пятницу, 28 апреля.

«Россияне, за время оккупации города, уже снесли более 300 домов. Снос продолжается. При этом аварийными домами признают даже те, где продолжают жить люди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мариупольцы не хотят оставаться без дома и жить в так называемых общежитиях, куда их собирается переселять коллаборационная администрация.

Людям специально выключают все коммуникации, чтобы они уехали из домов. Но жители продолжают сражаться за свои дома и выселяться не собираются.

В тему: В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения.