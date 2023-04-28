Украинцы уже осваивают танки Abrams, — Резников

Главное: По словам министра обороны Алексея Резникова, украинские экипажи уже поехали осваивать танки Abrams. Но в грядущем контрнаступлении эти машины применяться не будут.

Детали: Американские танки Abrams не будут применяться при возможном контрнаступлении ВСУ. Но украинцы уже осваивают эту бронетехнику. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в пятницу, 28 апреля.

«Танки Abrams в этом контрнаступлении поучаствовать не успеют, но наши экипажи уже поехали на обучение. Но у нас большое количество бронированных машин разного типа — БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут», — заявил министр.

По словам Резникова, эта боевая техника подготовлена и частично доставлена. Но некоторые обучающие программы еще завершаются. И экипажи вместе с бронетехникой прибудут тогда, когда будет определено главкомом в необходимое место.

Также министр сообщил, что Украина уже получила от Дании артиллерийские установки Caesar французского производства. Эти САУ заступают на боевое дежурство.

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