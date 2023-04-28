В ГСЧС рассказали, какие области до сих пор страдают от подтопления

Главное: На сегодняшний день в Украине остаются подтопленными 665 домохозяйств и 98 домов в семи областях. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 20 666 га сельскохозяйственных угодий.

Детали: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Украине по состоянию на утро пятницы, 28 апреля, остаются подтопленными 665 домохозяйств и 98 домов в семи областях.

Отмечается, что в Черниговской области подтоплены 430 хозяйств, Черкасской — 123, Днепропетровской — 40, Полтавской — 35, Кировоградской — 25, Волынской — 5 и Киевской — 7.

Также подтоплены 98 домов: в Черкасской области — 39, Днепропетровской — 32, Кировоградской — 25 и Черниговской — два.

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 20 666 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 31 населенный пункт в Черниговской области.

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