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Новости > Кремль планирует по-тихому мобилизовать еще почти полмиллиона человек, — WP

Кремль планирует по-тихому мобилизовать еще почти полмиллиона человек, — WP

Александр Панько
28.04.23 13:23
147
Кремль планирует по-тихому мобилизовать еще почти полмиллиона человек, — WP

Главное: В России в этом году хотят «тихо набрать» на войну в Украине 400 тысяч граждан. Такие данные содержатся в документах ЦРУ.

Детали: Кремль пытается привлечь еще сотни тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, но опасается общественного гнева. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США.

Согласно одному из слитых документов Пентагона, в середине февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение военных «тихо набрать» 400 тысяч дополнительных военнослужащих в течение 2023 года для войны в Украине.

В документе указывается, что информация была основана на «отчете сигнальной разведки», что означает, что она была получена путем перехвата или подслушивания переговоров российских военных чиновников.

По оценкам западных исследований, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года силами около 150 тысяч человек. Во время «долевой мобилизации» прошлой осенью было призвано более 300 тысяч, а еще 50 тысяч, считается, воюют в составе ЧВК Вагнер. Согласно утечке документов, по оценкам США, Россия потеряла от 189 500 до 223 000 человек, из которых до 43 тысяч — убитыми.

«Необходимость в дополнительных войсках чревата отчуждением российской общественности и последующей дестабилизацией экономики страны, и без того находящейся под давлением западных санкций, экспортного контроля и других карательных мер», — пишет издание.

Отмечается, что минувшей осенью частичная мобилизация вызвала массовый отток мужчин боевого возраста, истощив как трудовые ресурсы, так и призывной контингент.

Еще в одном документе указывается, что для того чтобы защитить Путина от негативной реакции и нивелировать общественное недовольство действиями Кремля, нынешние планы предусматривают привлечение региональных губернаторов к организации призывных кампаний, а также продолжение привлечения мужчин из российских тюрем.

В тему: В Петербурге начали рассылать повестки с угрозами.

Тэги: общество, Россия, ЦРУ, мобилизация, война в Украине

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