Путин подписал указ о признании «иностранцами» украинцев в оккупации, не принявших паспорт РФ

Главное: Путин издал указ о «депортации» украинцев. В указе говорится, что жители оккупированных территорий, в случае решения сохранить украинское гражданство, могут жить там до 1 июля 2024 года, а после этого их могут депортировать.

Детали: Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий депортацию граждан Украины с оккупированных украинских территорий, если они не будут принимать российское гражданство.

В указе говорится, что жители оккупированных территорий в случае решения сохранить украинское гражданство могут жить там до 1 июля 2024 года, а после этого их могут депортировать.

Отдельным пунктом определена депортация тех, кто создает «угрозу национальной безопасности России». Указано, что тех, кто выступает за «насильственное изменение основ конституционного строя» в России, финансирует «террористическую и экстремистскую деятельность» или участвует в «несанкционированных» акциях, нужно депортировать и запрещать им въезд в страну.

Реакции украинских властей на указ Путина пока нет.

В тему: В Кремле придумали целую технологию депортации украинских детей.