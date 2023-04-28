Резников сообщил, готова ли Украина к контрнаступлению

Главное: Украина фактически готова к контрнаступлению. Нужна хорошая погода.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников поведал, готова ли наша страна к контрнаступлению. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Чиновник сказал: «Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1».

По его словам, также ожидаются танки Abrams, однако они в контрнаступлении участвовать не успеют.

Отмечается следующее: «У нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы».

Уточняется, что есть техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено в необходимое место.

Резюмируется: «Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров, мы это сделаем».

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