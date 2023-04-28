В одной из школ США запретили слова «мальчик» и «девочка»

Главное: В американской школе запретили слова «мальчик» и «девочка». Произошло это в штате Вермонт.

Детали: Дикий случай произошел в одной из школ американского штата Вермонт. Как передает Fox News, тут, начиная с пятого класса, местным ученикам запретили использовать слова «мальчик» и «девочка».

Распоряжение школьного округа Эссекс-Уэстфорд гласит следующее: «Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: лица, которые выделяют сперму, – вместо мальчика. Лицо, выделяющее яйцеклетки, – вместо девочки».

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