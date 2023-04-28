Крушение рейтинга Байдена продолжается

Главное: В США измерили рейтинг одобрения Джо Байдена. Они упал до 37%.

Детали: Работу Джо Байдена как президента США одобряют все меньше американцев. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской службой Gallup.

Отмечается, что его деятельность одобряют лишь 37% опрошенных. В последние полтора года этот показатель держался на отметке 40%, а в июле прошлого года снижался до 38%.

Данное исследование проводилось среди тысячи совершеннолетних американцев. Метод опроса не указывается.

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