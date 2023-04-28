Жертвами ракетного удара по Днепру стали женщина и крошечный ребенок

Главное: Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Есть жертвы.

Детали: В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Увы, не обошлось без жертв.

Как информировал глава Днепропетровской области Сергей Лысак, погибли 31-летняя женщина и двухлетняя девочка. Кроме этого пострадали три человека.

Также стало известно, что силам ПВО удалось сбить восемь крылатых ракет.

Сообщается и о том, что ракетный удар разрушил здание частного предприятия – возник пожар, который уже потушили.

Отмечается, что загорелась строительная база на площади в четыреста квадратных метров, пожар уже локализовали.

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