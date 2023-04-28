Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 189 460 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 189 460 солдат

Александр Панько
28.04.23 09:46
92
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 189 460 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 189 460 солдат. Уничтожено 3 694 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 28 апреля.

Сообщается, что погибли уже 189 460 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 694 танка, 7 181 боевая бронированная машина, 2 905 артиллерийских систем, 543 РСЗО, 294 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 467 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 819 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 353 единицы специальной техники.

В тему: В НАТО заявили, что передали Украине 98% обещанных боевых машин.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.04.23 11:27

Индекс борща 2023: как изменилась стоимость популярного украинского блюда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Папа Римский Франциск позволяет себе грязные разговоры, непристойные выражения и оскорбления
27.04.23 21:35

Папа Римский Франциск позволяет себе грязные разговоры, непристойные выражения и оскорбления

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.04.23 10:11

Жертвами ракетного удара по Днепру стали женщина и крошечный ребенок
28.04.23 09:55

Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
28.04.23 09:06

Витамин D в продуктах: в каких содержится?
28.04.23 08:05

«Барби» (2023): вышел трейлер самой тупой романтической комедии сезона
28.04.23 07:59

В чем основные различия морозильных ларей для магазинов
27.04.23 17:39

«Фубар» (2023): вышел тизер нового сериала с Арнольдом Шварценеггером
27.04.23 16:57

Ученые выяснили, что находится в ядре Марса
27.04.23 16:35

Молодой украинец может оказаться в НБА
27.04.23 16:15

В столице прихожане храма УПЦ собрали более четверти млн гривен на пошив одежды танкистам ВСУ
27.04.23 16:05

Главный медик Турции пообещал, что Эрдоган скоро вернется к работе
28.04.23 09:55

Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
27.04.23 15:53

Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день
27.04.23 12:34

В НАТО заявили, что передали Украине 98% обещанных боевых машин
27.04.23 10:41

Зеленский в беседе с Си заявил о намерении Украины вернуть Крым
27.04.23 10:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 188 920 солдат
27.04.23 09:37

Россияне обстреляли Николаев. Одна ракета попала в многоэтажку
26.04.23 17:31

Над Киевом таки пролетел 300-киллограмовый метеорит. Специалисты рассказали, где искать его обломки
26.04.23 14:47

Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином
26.04.23 13:58

Украинцам объяснили, будут ли дополнительные выходные на майские праздники
26.04.23 11:44

Оккупанты ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабнее Чернобыльской, — Шмыгаль
21.04.23 14:57

Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается
21.04.23 14:05

В канадском аэропорту произошла необычная кража
22.04.23 21:17

Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским
21.04.23 10:28

Отныне украинцы смогут покупать больше валюты
27.04.23 15:53

Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день
22.04.23 15:00

Стало известно, в каких городах мира украинцы смогут сдать мультитест
22.04.23 14:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 730 солдат
21.04.23 11:05

В НАТО вновь подтвердили, что готовы принять Украину в Альянс
22.04.23 21:49

Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине
21.04.23 11:14

Колумбия отказалась предоставлять оружие Украине
Фото и Видео
Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
«Барби» (2023): вышел трейлер самой тупой романтической комедии сезона
«Барби» (2023): вышел трейлер самой тупой романтической комедии сезона
«Фубар» (2023): вышел тизер нового сериала с Арнольдом Шварценеггером
«Фубар» (2023): вышел тизер нового сериала с Арнольдом Шварценеггером
Появилось видео, как американский баскетболист напал на сотрудниц спортивной арены
Появилось видео, как американский баскетболист напал на сотрудниц спортивной арены
Оккупанты признались в зверствах над пленными бойцами ВСУ после допросов
Оккупанты признались в зверствах над пленными бойцами ВСУ после допросов
Оккупанты вывезли всю технику с базы на севере Крыма и вырыли окопы
Оккупанты вывезли всю технику с базы на севере Крыма и вырыли окопы
Такер Карлсон заявил, что в США введена цензура
Такер Карлсон заявил, что в США введена цензура
В Питере прогремел взрыв около военного аэродрома
В Питере прогремел взрыв около военного аэродрома
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Ликвидирован коллаборант
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Ликвидирован коллаборант
Елена Блиновская, бизнес-коуч из РФ, задержана при попытке покинуть страну
Елена Блиновская, бизнес-коуч из РФ, задержана при попытке покинуть страну
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.