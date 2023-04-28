Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 189 460 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 189 460 солдат. Уничтожено 3 694 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 28 апреля.

Сообщается, что погибли уже 189 460 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 694 танка, 7 181 боевая бронированная машина, 2 905 артиллерийских систем, 543 РСЗО, 294 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 467 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 819 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 353 единицы специальной техники.

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