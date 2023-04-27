Ученые выяснили, что находится в ядре Марса

Главное: Стало известно, что находится в ядре Марса. Оно не состоит полностью из железа и не очень плотное, а наоборот — жидкое.

Детали: Ученым впервые удалось узнать, из чего состоит ядро Красной планеты и уточнить его размер. В этом помог анализ архивных данных марсианского посадочного аппарата InSight, пишет Gizmodo.

Исследователи впервые обнаружили сейсмические волны, проходившие через ядро Марса.

Аппарат пробыл на Красной планете с 2018 по 2022 год. Он зарегистрировал более 1300 марсотрясений и зафиксировал исходящие от них сейсмические волны.

Джессика Ирвинг из Бристольского университета, Великобритания, заявила, что ядро Марса не состоит полностью из железа и не слишком плотное, а наоборот — жидкое.

«То есть это не жесткий шар из железа, а он состоит из жидкого сплава железа с другими химическими элементами. Оказалось, что в состав ядра Марса входит много серы и других элементов. Здесь даже небольшое количество водорода. Анализ полученных данных показал, что примерно 20% массы ядра Марса состоит не из тяжелых, а легких химических элементов, таких как сера и кислород. Получается, что такое количество элементов в ядре Красной планеты гораздо больше, чем в составе ядра Земли, исходя из этого можно объяснить, почему Марс не стал таким же богатым жизнью миром, как и наша планета», — заявила Ирвинг.

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