Бывший король Испании оказался в эпицентре пикантного скандала

Главное: В Испании вспыхнул пикантный скандал. У бывшего короля страны нашли тайную дочь.

Детали: У 85-летнего экс-короля Испании Хуана Карлоса I (он был главой государства и Верховным главнокомандующим вооруженными силами с 22 ноября 1975-го года по 18 июня 2014-го года) нашли тайную дочь. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание El Confidencial.

Отмечается, что она появилась на свет после внебрачной связи бывшего монарха с аристократкой, которая была немного старше его.

В публикации сказано, что после рождения инфанты Елены (1963), инфанты Кристины (1965) и будущего короля Филиппа VI (1968), в конце 1970-х – начале 1980-х годов родился четвертый ребенок Хуана Карлоса – дочь Алехандра.

Отмечается: «Она замужем, имеет сына и никогда не предъявляла никаких прав на наследство. Женщина выросла, не зная, кто ее настоящий отец, а когда узнала, решила продолжать жить обычной жизнью».

Сообщается, что со временем Алехандра установила контакт с отцом, который хотел встретиться с ней и поддерживать с ней отношения.

Информируется, что Хуан Карлос I всегда тайно оказывал ей финансовую помощь.

Издание пишет: «Когда будущий Филипп VI был молод, Хуан Карлос I боялся, что он встретит свою сводную сестру, и они влюбятся друг в друга, не зная, что являются родственниками. По этой причине несколько человек из окружения монарха были проинформированы о тайном ребенке».

Стоит напомнить, что после отречения от престола в пользу своего сына Филиппа Хуан Карлос I сохранил титул короля.

При этом в марте 2020-го года из-за разразившегося коррупционного скандала Филипп VI принял решение лишить папу средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе бывший король уехал в ОАЭ, приняв решение пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби.

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