Стало известно, сколько терминалов Starlink получила Украина с начала войны

Главное: Украина получила с начала войны 42 тысячи терминалов Starlink. Они обеспечивают связью энергетиков, медиков и военных.

Детали: Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров поведал, что с начала войны Украина получила 42 тысячи терминалов спутниковой интернет-связи Starlink. Его слова цитирует «Укринформ».

Сообщается, что они обеспечивают связью энергетиков, медиков и военных.

Чиновник сказал: «Все работает стабильно. Мы на постоянной связи с компанией и оперативно на все реагируем».

Уточняется, что их нашей стране передали международные партнеры, также оплачивающие функционирование оборудования на льготных условиях.

В тему: Стало известно, есть ли проблемы с Starlink в Украине.