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Новости > Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день

Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день

Александр Панько
27.04.23 15:53
148
Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день

Главное: Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на территории заброшенной ТЭЦ. На месте осталась воронка диаметром шесть метров и 1,5 метра в глубину.

Детали: В городе Павловск (пригород Санкт-Петербурга, Россия) вечером 26 апреля произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ. Об этом сообщают росСМИ.

Указывается, что на месте здания ТЭЦ осталась воронка диаметром шесть метров и 1,5 метра в глубину.

Взрывотехники не смогли выяснить, что послужило причиной взрыва. А вот СМИ не исключают такой версии, как взрыв снаряда времен Второй мировой войны.

Следственный комитет РФ подтвердил факт взрыва «неустановленного устройства» на территории ТЭЦ и возбудил уголовное дело.

В тему: В Гатчинском районе Ленинградской области в поселении Графская Славянка прогремел взрыв. Вблизи находится военный аэродром Пушкин.

Тэги: общество, взрыв, Санкт-Петербург, ТЭЦ

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