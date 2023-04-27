В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Главное: Кремль высказался о разговоре лидеров Украины и КНР. Кремль высказался о разговоре лидеров Украины и КНР. Такие переговоры — суверенное дело Украины и Китая и абсолютный вопрос их двустороннего диалога, сказал Дмитрий Песков.

Детали: Страна-агрессор Россия «готова приветствовать все, что приближает к миру», в том числе разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 27 апреля.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта в Украине и достижение Россией всех поставленных целей. А относительно самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютный вопрос их двустороннего диалога», — сказал Песков.

Говоря о планах мирного урегулирования, обсуждаемых Зеленским и Си Цзиньпином, спикер Кремля напомнил, что эти инициативы давно известны.

«Известно об этих планах. Информация не закрыта, она на самом деле неоднократно излагалась и Зеленским, и нашими китайскими партнерами. Она излагалась, публично озвучивались основные параметры этих планов, это доступно абсолютно везде в открытом доступе», — объяснил он.

При этом Песков уточнил, что когда Си Цзиньпинь в марте посещал Москву и общался с Владимиром Путиным, тогда стороны не обсуждали территориальную целостность Украины в пределах 1991 года.

«Нет, об этом речь не шла», — утверждает он.

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