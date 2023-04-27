Отмену ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт продлили на год

Главное: В ЕС продлили отмену ввозных пошлин на украинский экспорт. Еще на год.

Детали: Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на один год отмены действия ввозных пошлин на украинский экспорт. Появилось официальное сообщение.

Как информируется, члены Комитета по международной торговле одобрили продолжение приостановки ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год.

Уточняется, что приостановление действия тарифов касается: овощей и фруктов, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Сообщается: «Промышленные товары подлежат обложению нулями пошлин с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение».

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