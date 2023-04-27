Названа главная задача систем Patriot в Украине

Главное: Системы ПВО не планируют использовать против ракет С-300. Но такой вариант не исключен при «серьезной угрозе».

Детали: Системы противовоздушной обороны Patriot не рационально использовать против ракет С-300, поскольку они рассчитаны на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине. Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Донбасс. Реалии.

«Задача Patriot в первую очередь все же против баллистики (поражать баллистические ракеты, — ред.) хранить прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже избивал. Не по самим станциям, а по питающим их подстанциям», — отметил он.

По словам Игната, это чрезвычайно важно, и нужно дать четкий сигнал европейским партнерам Украины, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы.

«Потому что подстанции уже не раз были атакованы (войсками РФ). Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков», — добавил спикер.

В то же время не исключено, что Patriot могут использовать против ракет типа С-300 при «серьезной угрозе».

«Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите — это не рациональное решение на сегодня», — подчеркнул он.

В тему: В Минобороны подтвердили прибытие в Украину систем Patriot.