В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском языке, — СМИ

Главное: Минобороны Польши сообщило о находках остатков неидентифицированного военного объекта. Журналисты пишут, что это обломки ракеты.

Детали: В центрально-северной Польше, в лесу близ города Быдгощ, были обнаружены обломки объекта военного назначения. Это может быть ракета «воздух-земля». Об этом сообщает RMF24.

Факт находки объекта военного характера уже официально подтвержден.

«Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей», — отметили в министерстве обороны Польши.

По словам генпрокурора Збигнева Зебро, военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры начал расследование в отношенииостатков военно-воздушного объекта, который был обнаружен в лесу в десятке километров от Быдгоща. Кроме прокуроров на месте работают военные эксперты, полиция, жандармерия.

Как узнали журналисты RMF FM из своих источников, это, вероятно, ракета класса воздух-земля. Ее нашли во вторник, 25 апреля, но упала она, похоже, еще некоторое время назад. На обломках вроде бы есть надписи на русском языке, что может указывать на оружие советского производства, и якобы отсутствует боевая часть.

В прокуратуре Гданьска данное предположение не комментируют.

В тему: В середине ноября минувшего года на территорию Польши упало две ракеты.