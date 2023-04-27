В Украине объявлено штормoвое предупреждение

Главное: Значительное ухудшение погоды — грозы, град и шквалы ветра — прогнозируют в восьми регионах на Левобережье Украины.

Детали: Ухудшение погоды днем, 27 апреля, прогнозируется на Левобережье. Сегодня следует ожидать грозы, град и шквал ветра. По данным синоптиков, такая погода ожидает восемь областей Украины. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

«Днем 27 апреля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в предупреждении.

И уровень опасности (желтый) объявлен в следующих областях:

— Сумская;

— Полтавская;

— Харьковская;

— Луганская;

— Донецкая;

— Днепропетровская;

— Запорожская;

— Херсонская.

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