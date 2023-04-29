Уровень воды в Киеве снова значительно вырос

Главное: Вода поднимается в Киеве. Плюс еще девять сантиметров за сутки.

Детали: В Киеве в Днепре у моста Метро за последние сутки уровень воды вырос еще на девять сантиметров. Как сообщает КГВА, сейчас он составляет 9 309 сантиметров.

Информируется: «Третий день подряд уровень половодья растет, за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 сантиметров».

Впрочем, как отмечается, аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

В то же время удерживается затопление поймы уровнем около 40 сантиметров.

Известно, что остаются подтопленными пойменные территории острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Киевлянам говорят: «На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города».

В тему: Жителей Киева предупредили о грядущих подтоплениях.