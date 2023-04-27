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Новости > Зеленский в беседе с Си заявил о намерении Украины вернуть Крым

Зеленский в беседе с Си заявил о намерении Украины вернуть Крым

Агата Кловская
27.04.23 10:41
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Зеленский в беседе с Си заявил о намерении Украины вернуть Крым

Главное: Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином. Президент после беседы с лидером Китая заявил о невозможности мира за счет территориальных компромиссов.

Детали: Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения устава ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины», — написал глава государства в Telegram.

Зеленский отметил, что никто не желает мира больше, чем украинский народ.

«Мы — на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года», — подчеркнул президент.

По его словам, в ходе беседы обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства.

«До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», — отметил глава государства.

Также Зеленский в беседе с Си Цзиньпинем заявил, что Украина продолжит освобождать свои территории от российских захватчиков в рамках международно-признанных границ 1991 года, в том числе с Крымом.

«Ситуация на фронте сложная, однако мы стоим. И будем и дальше освобождать нашу землю. Мы не начинали этой войны, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это по своей полноте соответствует целям и принципам Устава ООН», — заявил президент Украниы.

В тему: Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином.

Тэги: Украина, Крым, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, война в Украине

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