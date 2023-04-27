Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 188 920 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 188 920 солдат. Уничтожено 3 694 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 27 апреля.

Сообщается, что погибли уже 188 920 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 694 танка, 7 178 боевых бронированных машин, 2 887 артиллерийских систем, 542 РСЗО, 293 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 461 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 805 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 352 единицы специальной техники.

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