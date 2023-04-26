Над Киевом таки пролетел 300-киллограмовый метеорит. Специалисты рассказали, где искать его обломки

Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Украинцам объяснили, будут ли дополнительные выходные на майские праздники
Оккупанты ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабнее Чернобыльской, — Шмыгаль
В США уже готовят документ о победе Украины в войне
Командующий ССО рассказал о ситуации в Бахмуте
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 188 410 солдат
В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса
Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
В США назвали условия вступления Украины в НАТО
В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений