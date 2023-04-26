Над Киевом таки пролетел 300-киллограмовый метеорит. Специалисты рассказали, где искать его обломки

Главное: Яркая вспышка, которую видели киевляне вечером 19 апреля, была вызвана падением метеора.Метеорит разлетелся на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области между городами Попельня, Романовка, Сроков и Паволоч.

Детали: Яркая вспышка, которую видели киевляне вечером 19 апреля, была вызвана падением метеора диаметром полметра и массой 200-300 кг. Об этом сообщила Международная метеорная организация.

Метеор пролетел на высоте около 80 км прямо над Киевом в юго-западном направлении со скоростью 29 км/с и на высоте 38 км над землей и взорвался — длилось это около 5 секунд.