УЕФА готовит для клубов важное нововведение

Главное: УЕФА введет для клубов потолок зарплат. Союз европейских футбольных ассоциаций хочет уменьшить разницу между грандами футбола и небольшими клубами.

Детали: УЕФА продолжает искать действенный способ, как можно уменьшить разницу между небольшими и большими клубами. Очередным шагом станет внедрение потолков зарплат. Об этом рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

По его словам, на такое нововведение согласны все европейские клубы, как мелкие, так и побольше, однако впереди ещё очень много работы.

Функционер рассказал, что сперва УЕФА установит с 2024 года лимит на зарплаты в размере 70% от дохода клуба, однако это нововведение считается недостаточным. Поэтому в дальнейшем будут составлены дополнительные правила.

«Мы должны серьёзно подумать о потолке зарплат на будущее. Если бюджеты взлетят выше небес, то балансирование конкуренции предстанет новой проблемой. Дело не во владельцах, а в самой ценности любого соревнования, потому что если пять клубов всегда будут побеждать, то всё, что делается, потеряет всякий смысл. Вот сейчас мы подошли к новому правилу, которое начнёт действовать после 2024 года. Согласно нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но это недостаточная мера, потому что 70% от дохода, который составляет пять миллиардов, — это несоразмерно много», — приводит слова Чеферина BBC.

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