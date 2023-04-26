Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > УЕФА готовит для клубов важное нововведение

УЕФА готовит для клубов важное нововведение

Абелардо
26.04.23 16:55
157
УЕФА готовит для клубов важное нововведение

Главное: УЕФА введет для клубов потолок зарплат. Союз европейских футбольных ассоциаций хочет уменьшить разницу между грандами футбола и небольшими клубами.

Детали: УЕФА продолжает искать действенный способ, как можно уменьшить разницу между небольшими и большими клубами. Очередным шагом станет внедрение потолков зарплат. Об этом рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

По его словам, на такое нововведение согласны все европейские клубы, как мелкие, так и побольше, однако впереди ещё очень много работы.

Функционер рассказал, что сперва УЕФА установит с 2024 года лимит на зарплаты в размере 70% от дохода клуба, однако это нововведение считается недостаточным. Поэтому в дальнейшем будут составлены дополнительные правила.

«Мы должны серьёзно подумать о потолке зарплат на будущее. Если бюджеты взлетят выше небес, то балансирование конкуренции предстанет новой проблемой. Дело не во владельцах, а в самой ценности любого соревнования, потому что если пять клубов всегда будут побеждать, то всё, что делается, потеряет всякий смысл. Вот сейчас мы подошли к новому правилу, которое начнёт действовать после 2024 года. Согласно нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но это недостаточная мера, потому что 70% от дохода, который составляет пять миллиардов, — это несоразмерно много», — приводит слова Чеферина BBC.

В тему: В УЕФА приняли историческое решение.

Тэги: футбол, общество, УЕФА, спорт, зарплата, нововведение, потолок зарплат

Комментарии

Статьи

26.04.23 17:11

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Таємний лобіст одностатевих шлюбів. У скандального законопроекту 9103 з’явився неочікуваний покровитель в Міненерго
26.04.23 14:49

Таємний лобіст одностатевих шлюбів. У скандального законопроекту 9103 з’явився неочікуваний покровитель в Міненерго

Автор: Народна правда

Выбор редакции
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.04.23 17:31

Над Киевом таки пролетел 300-киллограмовый метеорит. Специалисты рассказали, где искать его обломки
26.04.23 16:26

Президент Италии пообещал, что Украина скоро вступит в ЕС
26.04.23 16:23

В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения, — мэрия
26.04.23 15:56

Данилов объяснил, что действительно означают ядерные угрозы Кремля
26.04.23 15:30

В Украине уменьшилось количество подтоплений, — ГСЧС
26.04.23 15:04

Украинцев предупредили об опасной кукурузе для попкорна
26.04.23 14:47

Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином
26.04.23 14:25

Россия заселяет оккупированные в Украине территории людьми из своих отдаленных регионов
26.04.23 14:01

Украина и Италия вместе построят сухой порт
26.04.23 13:58

Украинцам объяснили, будут ли дополнительные выходные на майские праздники
26.04.23 17:31

Над Киевом таки пролетел 300-киллограмовый метеорит. Специалисты рассказали, где искать его обломки
26.04.23 14:47

Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином
26.04.23 13:58

Украинцам объяснили, будут ли дополнительные выходные на майские праздники
26.04.23 11:44

Оккупанты ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабнее Чернобыльской, — Шмыгаль
26.04.23 10:50

В США уже готовят документ о победе Украины в войне
26.04.23 09:42

Командующий ССО рассказал о ситуации в Бахмуте
26.04.23 09:39

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 188 410 солдат
25.04.23 16:53

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса
25.04.23 15:26

Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
25.04.23 14:19

В США назвали условия вступления Украины в НАТО
21.04.23 14:57

Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается
21.04.23 14:05

В канадском аэропорту произошла необычная кража
20.04.23 10:32

В NASA скорректировали планы по поводу высадки астронавтов на Луну
20.04.23 14:19

Шмыгаль рассказал, сколько стран участвуют в восстановлении Украины
20.04.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 184 420 солдат
21.04.23 10:28

Отныне украинцы смогут покупать больше валюты
22.04.23 21:17

Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским
20.04.23 12:14

Украинцев предупредили об опасных орехах
22.04.23 15:00

Стало известно, в каких городах мира украинцы смогут сдать мультитест
21.04.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 050 солдат
Фото и Видео
В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения, — мэрия
В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения, — мэрия
В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения, — мэрия
В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения, — мэрия
Байден снова ляпнул бред на публике
Байден снова ляпнул бред на публике
Эрдогану стало плохо во время интервью
Эрдогану стало плохо во время интервью
Шведская космическая ракета упала в Норвегии после неудачного старта
Шведская космическая ракета упала в Норвегии после неудачного старта
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
В Германии экоактивисты провели необычную акцию
В Германии экоактивисты провели необычную акцию
Появилось видео, как в небе над Непалом загорелся самолет
Появилось видео, как в небе над Непалом загорелся самолет
Буданов поведал о темпах мобилизации в России
Буданов поведал о темпах мобилизации в России
Ночью в Севастополе раздались взрывы
Ночью в Севастополе раздались взрывы
В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова
В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.