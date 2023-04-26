Данилов объяснил, что действительно означают ядерные угрозы Кремля

Главное: По словам Данилова, в Кремле уже осознают, что поражение России в войне неизбежно. Поэтому ядерные угрозы будут раздаваться все чаще.

Детали: Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще в Москве раздаются угрозы о применении ядерного оружия. В действительности в Кремле уже осознают, что поражение России в войне неизбежно. Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия — это проявление бессилия и страха.

«Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические „ядерные“ заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты», — добавил он.

В тему: Данилов рассказал о подготовке к контрнаступлению.