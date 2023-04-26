В Украине уменьшилось количество подтоплений, — ГСЧС

Главное: Уровень воды в реках Украины постепенно падает. Подтопленными остаются 716 хозяйств и 121 дом.

Детали: За последние сутки наблюдается тенденция снижения уровня воды в реках и уменьшения количества подтоплений территорий. Об этом 26 апреля сообщили в ГСЧС.

Остаются подтопленными 716 домохозяйств в Черниговской (448), Черкасской (123), Кировоградской (48), Днепропетровской (41), Полтавской (35), Волынской (14) и Киевской (7) областях, а также 121 дом в Кировоградской (48), Черкасской (39), Днепропетровской (21), Черниговской (13) областях.

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 20 778 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение в 32 населенных пункта Черниговской области.

Всего за сутки спасатели перевезли 154 человека (с начала работ — 3 943).

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