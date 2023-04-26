Россия заселяет оккупированные в Украине территории людьми из своих отдаленных регионов

Главное: Россия пытается изменить этнический состав временно оккупированной территории Украины за счет переселенцев из российской глубинки.

Детали: Российские оккупационные власти переселяют значительное количество лиц разных национальностей из отдаленных регионов РФ на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области. С этой целью правительство РФ инициировало масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно из малообеспеченных слоев населения», — написала она.

По данным Минобороны, переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины «всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и т.д.».

В то же время, как отмечает Маляр, местных жителей, особенно подозреваемых в проукраинской позиции, «российские оккупанты, под разными предлогами, продолжают депортировать в Россию».

Таким образом, «противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях», подчеркнула Маляр.

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