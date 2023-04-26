Украинцам объяснили, будут ли дополнительные выходные на майские праздники

Главное: В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Поэтому дополнительных выходных на майские праздники не будет.

Детали: Из-за войны дополнительных выходных на 1 и 9 мая не будет. В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Об этом говорится в законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.

День труда в этом году выпадает на понедельник, и 1 мая в этом году будет рабочим днем. День победы над нацизмом во Второй мировой войне выпадает на вторник, и 9 мая также будет рабочим.

Кроме того, раньше Кабмин всегда переносил выходные, и на 9 мая должно было бы быть четыре выходных дня подряд — с субботы по вторник.

Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной — День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая (остающийся официальным праздником и выходным).

В 2023 году украинцы радикально изменили отношение к 9 мая. По мнению подавляющего большинства опрошенных (62%) Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, 22% — День победы над нацизмом 9 мая.

В тему: В Украине перенесли празднование Дня победы.