Украинцев предупредили об опасной кукурузе для попкорна

Главное: Украинцев предупредили о новой опасности. На рынок могла попасть кукуруза для попкорна, в которой был обнаружен хлорпирифос.

Детали: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предупредило украинцев об опасности. Дело в том, что в нашу страну из Испании могла попасть партия кукурузы для приготовления попкорна, в которой выявили хлорпирифос.

Информируется: «Поступило очередное информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 25 апреля 2023 года №2023.2025 по выявлению хлорпирифоса в кукурузе для приготовления попкорна, которая экспортировалась из Испании (производитель: Liven SA, Barcelona) в Украину».

Кроме этого операторов рынка призвали в случае обнаружения указанного груза в обращении, сообщать в управление службы в Одесской области по адресу улица 7-я Пересыпская, или же по телефону: (048) 716-13-01.

Поясняется, что хлорпирифос применяют в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия, среди симптомов отравления им это боль в животе и потеря остроты зрения.

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