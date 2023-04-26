Главное: Украина и Италия вместе построят сухой порт. Он появится на границе с Венгрией.

Детали: Украина и Италия собираются совместно построить сухой порт на границе с Венгрией. Ожидается, что он даст возможность перевести наш экспорт из черноморских портов.

Об этом поведал министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

Чиновник сказал: «Для скорейшего восстановления Украины необходимо создать логистическую площадку на границе с Венгрией, где, по мнению Киева, должен быть построен сухой порт, то есть железнодорожный логистический сортировочный центр, который позволит сразу вывозить по суше то, что вывозилось из заблокированных портов».

Отмечается, что проект сухого порта в городе Горонда будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая открывается в Риме. Участие в ней примут около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций.

В Италии говорят, что Украине «требуется поддержка для экономической деятельности по производству, например, сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и в сфере разминирования полей».

Резюмируется, что Украина обратилась к Италии за поддержку по созданию марки «Сделано в Украине».

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