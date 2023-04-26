Главное: Украина эвакуировала из Судана еще одну группу граждан. Большинство эвакуированных заявили о желании вернуться в Украину. В среду они прибудут чартерным рейсом в Польшу.

Детали: Украина продолжает эвакуацию граждан из Судана. Удалось эвакуировать еще восемь украинцев, сообщает спикер МИД Олег Николенко в Facebook в среду, 26 апреля.

По его данным, всего в течение 24 - 26 апреля удалось эвакуировать три группы граждан:

- 83 украинца, 4 суданца и 51 иностранца (граждан Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 украинца заявили о желании вернуться домой. Уже сегодня они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину;

- еще пять украинцев удалось сегодня, 26 апреля, вывезти автобусом на территорию Египта, все они в безопасности;

- еще 3 граждан были эвакуированы в координации с Германией.

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности и принимать меры по обеспечению безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться, МИД и посольство Украины в Египте окажет им максимальное содействие. Ни одного украинца в Судане не оставим на произвол судьбы", – написал Николенко.

В тему: Украина эвакуировала мирных жителей из столицы Судана.