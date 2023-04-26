В Петербурге начали рассылать повестки с угрозами, — СМИ

Главное: Военнообязанным мужчинам в Петербурге массово рассылают повестки. В них содержатся угрозы.

Детали: В России стали рассылать повестки с угрозой применения «ограничительных мер» в случае неявки в военкомат. Об этом сообщает российский телеканал «Дождь».

Так, в повестке, подписанной военкомом Выборгского района Петербурга, говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Петербурга утром 28 апреля «для прохождения медицинского освидетельствования».

«Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры», — значится на штампе в правом нижнем углу документа.

В тему: В России повестки раздают направо и налево.