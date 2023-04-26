Людей массово эвакуируют из населенных пунктов на границе с РФ и Беларусью

Главное: Из населенных пунктов на границе с РФ и Беларусью эвакуировали большинство жителей. Враг использует приграничную территорию Украины в качестве полигона — тренируется или же проверяет готовность артиллерии, не выбирая целей.

Детали: Большинство населения Черниговской и Сумской областей, проживающего рядом с границей с Россией и Беларусью, было эвакуировано. Об этом заявил помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин в эфире проекта Радио Свобода «Свобода.Утро».

«Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населенных пунктов, приближенных к границе (в Сумской и Черниговской областях). В основном остались пожилые люди, которым, как они говорят, нечего терять и некуда ехать. Они хотят оставаться в своих родных домах, возле могил своих родителей, своих предков», — рассказал Силкин.

По словам Силкина, враг использует приграничную территорию Украины в качестве полигона — тренируется или же проверяет готовность артиллерии, не выбирая целей.

Комментируя информацию о том, что на территории Беларуси пограничники теперь будут слышать сигнал воздушной тревоги, помощник командующего Объединенных сил ВСУ отметил, что мероприятие было направлено на то, чтобы соседи, которые еще определились на чьей они стороне — понимали, что такая тревога звучит несколько раз в день и это ужасно. В то же время реакция белорусских пограничников на такую инициативу пока неизвестна.

«Почти все украинские пограничники находятся на боевых позициях, которые на далеком расстоянии от населенных пунктов. Они несут боевое дежурство, используют технику для мобильного передвижения вдоль границы. Раньше им было не слышно, а теперь — очень хорошее решение, что их позиции оснастили таким хорошим оборудованием, и они теперь имеют возможность где-то прятаться в укрытиях, или бомбоубежищах, или блиндажах заблаговременно», — рассказал Силкин.

В тему: Детей из зон активных боевых действий будут эвакуировать принудительно.