В WhatsApp наконец-то появилась важная функция

Главное: В WhatsApp запустили новую функцию. Появилась возможность использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно.

Детали: В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная функция. Об этом говорят сами разработчики.

Теперь, по их словам, есть возможность использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно.

Стоит добавить, что раньше это можно было сделать лишь на настольных и планшетных приложениях, теперь же такая функция доступна как в версии мессенджера для iOS, так и для Android.

Пользователям поведали, что для активации функции пользователю сделать следующее: установить WhatsApp на втором устройстве, отсканировать QR-код, сгенерированный основным смартфоном, после чего оба устройства будут использовать один и тот же аккаунт.

Разработчики отмечают, что отныне сразу на двух девайсах будут доступны все ваши чаты.

Подчеркивается, что теперь пользователи могут комбинировать различные конфигурации, например, один смартфон и четыре планшета или пять смартфонов.

Впрочем, важно помнить, что, если основное устройство будет неактивно в течение четырнадцати дней, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта.

Резюмируется, что новинка доступна пользователям по всему миру. Для того, чтобы она заработала, требуется зайти в App Store или Google Play и скачать там из маркетплейса обновление WhatsApp.

В тему: В WhatsApp появилась интересная приватная функция.