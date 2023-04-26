В Карпатах бушует… настоящая метель

Главное: В Карпатах бушует непогода. Повалил снег и ударил мороз.

Детали: В Карпатах, несмотря на разгар весны, бушует настоящая зимняя погода. Об этом информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сообщается, что на утро среды, 26 апреля, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до тридцати метров.

При этом фиксируется западный ветер 15-17 метров в секунду.

Идет снег, наблюдается метель.

Температура воздуха упала до 5 градусов мороза.

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