Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 188 410 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 188 410 солдат. Уничтожено 3 692 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 26 апреля.

Сообщается, что погибли уже 188 410 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 692 танка, 7 162 боевые бронированные машины, 2 877 артиллерийских систем, 539 реактивных систем залпового огня, 292 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 440 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 792 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 352 единицы специальной техники.

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