Армянские друзья Украины проведут благотворительный концерт в поддержку ВСУ

Европейская партия Армении и Армяно-Европейский культурный центр в рамках поддержки ВСУ инициировали благотворительный концерт в столице Украины.

«12 мая в 19:00 в Киеве в Bel Etage Music Hall легендарный армянский бард Рубен Ахвердян выступит с единственным концертом в Украине.

Украинской публике и армянской общине будет представлено авторское исполнение любимых песен, на которых выросло три поколения армян.

Перед концертом будет показан фильм Тиграна Хзмаляна «Украденный век». Это фильм о том, как Россия продавала и предавала Армению сто лет подряд, с 1920 по 2020 гг.

Все полученные средства будут переданы раненым бойцам героических Вооружённых Сил Украины.

Май — это месяц побед для Украины и Армении. За нашу и вашу Свободу!», – сказано в сообщении организаторов

Со стороны Союза армян Украины и местных региональных общин оказывается масштабная гуманитарная помощь всем нуждающимся. Цифры тоннажа давно перевалили за 3 тысячи тонн. Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян на постоянной связи со всеми региональными общинами.

Союз армян Украины всегда старался быть полезным и для Родины — Армении, финансово поддерживал семьи погибших и раненых в 4-дневной войне 2016 года, в ходе 44-дневной войны 2020 года действовали штабы в Киеве и Ереване, была организована многомиллионная помощь. В 2021 году в Ереване открылся подарок от Союза армян Украины — прекрасный скейтпарк в центре города.