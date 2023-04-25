Астрономы обнаружили планету, покрытую океаном

Главное: Найдена покрытая океаном планета. Она вращается вокруг своей звезды, похожей на Солнце, за 4,9 дня. Это означает, что планета находится очень близко к звезде и потеряла атмосферу.

Детали: Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили каменистую планету. Она почти вдвое больше Земли и покрыта океаном из жидкой воды. Об этом пишет Science Alert.

Экзопланета расположена в 245 световых годах от Земли.

«Планета под названием TOI-733b в 1,9 раза больше Земли по размерам, а такие планеты, которые находятся в диапазоне размеров между 1,5 диаметра и два диаметра Земли, встречаются очень редко. И это до сих пор загадка. Поэтому планеты, которые больше Земли в диапазоне между 1,5 и 2 раза, представляют особый интерес для астрономов. Ведь мы можем дать информацию, почему они так мало обнаружены на сегодняшний день», — утверждают исследователи.

Масса экзопланеты — 5,72 масс Земли. Плотность — на уровне 3,98 г на кубический сантиметр, то есть, значительно меньше плотности Земли, имеющей 5,51 г на кубический сантиметр.

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