Наев рассказал о ситуации на северных рубежах

Главное: На севере Украины ситуация контролируемая. Противник ведет воздушную разведку и продолжает обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей, однако ВСУ контролируют регион.

Детали: Ситуация на северных рубежах Украины контролируется, однако усиление и перевооружение войск на данном направлении продолжается. Об этом 25 апреля сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

«Ситуация на этом участке контролируемая. В то же время противник продолжает систематические обстрелы из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью огневого поражения объектов критической гражданской инфраструктуры и разоблачения нашей системы ПВО», — отметил генерал-лейтенант.

Он уточнил, что вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре, однако есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения.

«К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тысяч человек», — подчеркнул командующий.

Кроме того, на белорусских полигонах сохраняется присутствие российского контингента общей численностью около 2800 человек, а на военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ.

«Несмотря на это мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг, перевооружаемся на более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, обучаем людей», — подытожил Наев.

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