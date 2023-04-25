Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ

Главное: На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ проводят зачистку. За последние трое суток украинские воины достигли определенных успехов и уничтожили много вражеской техники, отметила Наталья Гуменюк.

Детали: Украинская армия продолжает зачистку полос на левом берегу Днепра в Херсонской области. До окончания боевой работы требуется информационная тишина. Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее данным, за последние трое суток ВСУ достигли определенных успехов на юге и уничтожили много вражеской техники.

«Нам удается уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО противника. То есть наша работа по зачистке той же полосы, передовой полосы левого берега очень мощная. Но работаем мы пока только в контрбатарейном режиме», — сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинским военным нужна информационная тишина для завершения боевых задач. Она призвала украинцев не комментировать работу ВСУ, верить в хорошие новости и наших защитников.

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