Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи

Главное: Украина уже получила треть обещанной макрофинансовой помощи Евросоюза на текущий год. Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

Детали: Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter во вторник, 25 апреля.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще EUR1,5 млрд в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине в противостоянии российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы», — написала она.

«В первые четыре месяца 2023 года наибольший объем финансовой помощи Украина получила от ЕС. Благодарен коллегам из ЕС за лидерство в поддержке Украины, последовательность и ритмичность в предоставлении средств, что помогает своевременно и в полном объеме выполнять госбюджет в текущем году», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ведомство напомнило, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе, второй в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте этого года. Таким образом, общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в 2023 году составил 6 млрд евро.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета, отметили в министерстве.

Следующие транши макрофинпомощи будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

В тему: В середине января Украина получила от ЕС первый транш в размере 3 млрд евро.