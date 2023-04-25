Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи

Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи

Агата Кловская
25.04.23 14:55
91
Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи

Главное: Украина уже получила треть обещанной макрофинансовой помощи Евросоюза на текущий год. Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

Детали: Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter во вторник, 25 апреля.

«Сегодня мы предоставляем Украине еще EUR1,5 млрд в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине в противостоянии российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы», — написала она.

«В первые четыре месяца 2023 года наибольший объем финансовой помощи Украина получила от ЕС. Благодарен коллегам из ЕС за лидерство в поддержке Украины, последовательность и ритмичность в предоставлении средств, что помогает своевременно и в полном объеме выполнять госбюджет в текущем году», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ведомство напомнило, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе, второй в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте этого года. Таким образом, общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в 2023 году составил 6 млрд евро.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета, отметили в министерстве.

Следующие транши макрофинпомощи будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

В тему: В середине января Украина получила от ЕС первый транш в размере 3 млрд евро.

Тэги: Евросоюз, Украина, общество, экономика, финансовая помощь, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.04.23 16:49

Украинская молодежь спасает стареющее польское общество

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Китай устроил революцию в мире аккумуляторов
23.04.23 20:35

Китай устроил революцию в мире аккумуляторов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.04.23 15:26

Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
25.04.23 14:19

В США назвали условия вступления Украины в НАТО
25.04.23 14:01

Глава Болградского МРЭО Пейчев торгует «липовыми» правами международного образца, - СМИ
25.04.23 13:51

Красную площадь в Москве закрывают для посетителей
25.04.23 13:26

На Кипре несколько тысяч украинских беженцев выселят из гостиниц
25.04.23 12:48

Три страны выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО
25.04.23 12:32

РосСМИ утверждают, что оккупанты начали применять танки «Армата»
25.04.23 12:25

Хмельницкая епархия УПЦ передала автомобиль для нужд ВСУ
25.04.23 12:10

Китайцы хотят отправить на Марс вертолет
25.04.23 11:53

В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений
25.04.23 15:26

Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
25.04.23 14:19

В США назвали условия вступления Украины в НАТО
25.04.23 11:53

В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений
25.04.23 09:48

Оккупанты обстреляли центр Купянска
25.04.23 08:03

Белый дом сделал заявление по поводу украинского контрнаступления
25.04.23 07:56

В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро
24.04.23 16:16

Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024
24.04.23 14:21

В ГУР анонсировали знаковую битву для новейшей истории Украины
24.04.23 13:27

В ВСУ анонсировали «сезон бавовны» в Крыму
24.04.23 12:23

В ГУР оценили угрозу наступления из Беларуси
21.04.23 14:57

Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается
18.04.23 15:53

Зеленский посетил очередную горячую точку на фронте
18.04.23 20:51

Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине
19.04.23 13:00

Официальный уровень безработицы в Украине снизился до исторического минимума
19.04.23 15:55

Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, — Spiegel
21.04.23 14:05

В канадском аэропорту произошла необычная кража
18.04.23 16:27

В Кремле пояснили, к каким «мирным идеям» готовы прислушаться
20.04.23 10:32

В NASA скорректировали планы по поводу высадки астронавтов на Луну
20.04.23 14:19

Шмыгаль рассказал, сколько стран участвуют в восстановлении Украины
20.04.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 184 420 солдат
Фото и Видео
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
В Германии экоактивисты провели необычную акцию
В Германии экоактивисты провели необычную акцию
Появилось видео, как в небе над Непалом загорелся самолет
Появилось видео, как в небе над Непалом загорелся самолет
Буданов поведал о темпах мобилизации в России
Буданов поведал о темпах мобилизации в России
Ночью в Севастополе раздались взрывы
Ночью в Севастополе раздались взрывы
В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова
В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова
В Николаевской области женщину чудом выжила, попав под поезд
В Николаевской области женщину чудом выжила, попав под поезд
В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного подростка
В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного подростка
В Мали прогремели взрывы – погибли люди
В Мали прогремели взрывы – погибли люди
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.