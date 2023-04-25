В США назвали условия вступления Украины в НАТО

Главное: США поддерживают вступление Украины в НАТО после победы в войне. В Украине же ожидают, что Североатлантический альянс примет необходимые решения о предстоящем вступлении страны в НАТО.

Детали: Соединенные Штаты Америки выступают за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, но только после победы в войне с Россией. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

По его словам, двери в НАТО для Украины остаются открытыми.

«По этому поводу ничего не изменилось. Мы продолжаем поддерживать открытую дверь в НАТО. Но мы также заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть разговором между соответствующей страной и самим Альянсом», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день главным вопросом для организации является поддержка Киева в его борьбе с российскими оккупантами.

«Это должно быть в центре внимания сейчас — помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров. На этом мы сейчас сосредотачиваем внимание», — подчеркнул представитель Белого дома.

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